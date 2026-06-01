ألمانيا تكتسح فنلندا برباعية في الاختبار الودي قبل الأخير استعدادا لكأس العالم

اكتسح المنتخب الألماني نظيره الفنلندي 4/صفر، مساء الاثنين، في مباراة ودية دولية استعدادا لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

وكانت تلك المباراة الودية هي الأولى من أصل اثنين للمنتخب الألماني قبل خوض غمار المونديال، حيث سيخوض الفريق ودية أخرى في شيكاغو الأمريكية أمام المنتخب الأمريكي المضيف يوم السادس من يونيو المقبل.

وتقدم المنتخب الألماني في الدقيقة 33 عن طريق دينيز أونداف، وأضاف زميله فلوريان فيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 55 عاد أونداف مجددا ليسجل الهدف الثاني له والثالث للمنتخب الألماني، ثم اختتم زميله جمال موسيالا الرباعية في الدقيقة 62.

وسيخوض المنتخب الألماني أولى مبارياته في المونديال مع منتخب كوراساو يوم 14 يونيو، وبعد ذلك بستة أيام سيواجه كوت ديفوار، على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة الإكوادور يوم 25 من الشهر ذاته.