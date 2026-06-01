أعلن نادي الاتفاق السعودي رسميًا رحيل المهاجم المصري أحمد حسن كوكا عن صفوف الفريق، بعد نهاية مشواره مع النادي عقب موسم واحد من انضمامه.

وكان كوكا قد انتقل إلى الاتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2025 في صفقة انتقال حر، قبل أن يختتم تجربته مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وخاض المهاجم المصري 14 مباراة بقميص الاتفاق في مختلف المسابقات، بإجمالي 694 دقيقة، تمكن خلالها من تسجيل هدفين.

وأنهى الاتفاق منافسات الدوري السعودي للموسم الماضي في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 50 نقطة، بعدما حقق 14 انتصارًا و8 تعادلات مقابل 12 هزيمة.

ويترقب كوكا حسم وجهته المقبلة خلال الفترة القادمة، في ظل اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته بعد نهاية تجربته مع الاتفاق.