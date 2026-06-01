مي عز الدين تكشف تفاصيل أزمة صحية خطيرة: نجاة من عند ربنا

كشفت الفنانة مي عز الدين عن تفاصيل صعبة في حياتها الصحية والمهنية، مؤكدة أنها مرت بتجربة مرضية خطيرة كادت تودي بحياتها دون أن تدرك حجم ما تعانيه.

وقالت مي عز الدين، خلال لقائها مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» على قناة «dmc»، إن حالتها الصحية تدهورت بشكل مفاجئ بسبب انتشار صديد في المعدة، ما أدى إلى التصاق الأمعاء وتحركها من مكانها.

وأضافت أنها لم تكن قادرة على هضم الطعام، دون أن تعلم أن جسدها يتعرض لحالة تسمم كاملة، حتى استيقظت على ألم شديد استدعى نقلها إلى المستشفى وإجراء عملية عاجلة بالمنظار لشفط الصديد.

وأوضحت أنها خلال وجودها في العناية المركزة كانت تعيش حالة من القلق الشديد، خاصة مع تحذيرات الأطباء من تأثير أي تدخل جراحي على المستقبل.

وأكدت أن كل ما كان يشغلها في تلك الفترة هو معرفة ما إذا كانت ستعود إلى حياتها الطبيعية أم لا، قبل أن تتعافى تدريجيا وتؤدي العمرة، معتبرة أن ما حدث كان «نجاة من عند ربنا».

وعلى جانب آخر، تحدثت مي عز الدين عن كواليس داخل الوسط الفني، مشيرة إلى أنها لم تكن تميل إلى الظهور الإعلامي، رغم حبها الكبير لمهنتها.

وأكدت أن التمثيل بالنسبة لها هو الشغف الحقيقي، بعيدا عن الأضواء.

كما انتقدت ظاهرة «اللجان الإلكترونية»، مؤكدة أنها كانت من أوائل من لاحظوا تأثيرها خلال عرض أحد أعمالها، لكنها واجهت وقتها تشكيكا وسخرية، قبل أن يثبت لاحقا صحة ما قالته.

وأوضحت أن هذه الظاهرة غيرت شكل المنافسة الفنية، ولم يعد النجاح قائما على الموهبة فقط.

وأكدت أن الفنان أصبح مطالبا بامتلاك قوة نفسية كبيرة لمواجهة الضغوط والهجوم المستمر، خاصة مع انتشار تقييمات غير حقيقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت أن أكثر ما يؤلم الفنان هو شعوره المفاجئ بأن الجمهور لم يعد يحبه، رغم أن هذا الانطباع قد يكون زائفا.