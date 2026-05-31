الرئيس الإيراني ينفي استقالته

نفت الرئاسة الإيرانية، اليوم الأحد، صحة التقارير التي تحدثت عن استقالة الرئيس مسعود بزشكيان، مؤكدة أنه يواصل مهامه بشكل طبيعي، فيما خرج الرئيس الإيراني بتصريحات مباشرة شدد فيها على استمراره في أداء مسئولياته رغم التحديات التي تواجه البلاد.

وجاء النفي بعد تداول تقارير وشائعات خلال الساعات الماضية تحدثت عن احتمال تنحي بزشكيان أو استقالته على خلفية الأوضاع السياسية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها إيران.

وقال بزشكيان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية: "أنا مستمر في الميدان ومستعد لأي حدث"، مؤكدًا تمسكه بمواصلة العمل خلال المرحلة الحالية.

وأضاف أن إيران "تمضي في مسار مليء بالصعوبات والمنعطفات"، في إشارة إلى التحديات التي تواجهها البلاد على المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية، بحسب موقع العربية نت الإخباري.

كما شدد الرئيس الإيراني على نهج حكومته في التعامل مع الأزمات، قائلا: "نعرض المشاكل على الإيرانيين كما هي"، في تأكيد على ضرورة مصارحة الرأي العام بحجم التحديات القائمة.

ضغوط متزايدة

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه الحكومة الإيرانية ضغوطا متزايدة نتيجة الأوضاع الاقتصادية، وتداعيات الحرب التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية، فضلا عن استمرار المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن عدد من الملفات الخلافية.

وكانت تقارير إعلامية ومعلومات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي قد أثارت تكهنات حول مستقبل بزشكيان السياسي، قبل أن تسارع الرئاسة الإيرانية إلى نفيها بشكل قاطع.

ويُنظر إلى تصريحات بزشكيان على أنها محاولة لاحتواء الجدل الدائر بشأن وضعه السياسي والتأكيد على استقرار مؤسسات الدولة، في وقت تشهد فيه إيران مرحلة حساسة تتداخل فيها الملفات الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية.