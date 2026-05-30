تقارير: صلاح مستعد للعودة إلى ليفربول بعد رحيل سلوت

أشارت تقارير صحفية عالمية إلى أن النجم المصري محمد صلاح، قد يرحب بفكرة العودة إلى فريق ليفربول، بعدما أعلن مؤخرا رحيله عن النادي الإنجليزي.

وودع صلاح ليفربول وجماهيره بعد 9 سنوات أمضاها ضمن صفوف الفريق حقق خلالها العديد من الألقاب الفردية والجماعية الهامة.

وأشار موقع "ذات تاتش لاين" الإنجليزي إلى أن صلاح قد يبدي اهتمامه بالعودة إلى ليفربول، بعد قرار إدارة النادي بالاستغناء عن المدير الفني الهولندي آرني سلوت.

ورغم تأكيد سلوت في وقت سابق أنه لا يشك في أنه سيقود ليفربول في الموسم الجديد، فإن النادي أعلن صباح اليوم السبت، رحيل المدرب بعد موسمين فقط على رأس القيادة الفنية.

وزادت التكهنات مؤخرا بشأن وجهة صلاح المقبلة بعد الرحيل عن ليفربول إلا أن اللاعب لم يفصح أو حتى يلمح إلى أي شيء يخص مستقبله، في وقت يستعد فيه لقيادة منتخب مصر بكأس العالم.