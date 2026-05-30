انتشال جثمان شاب من مياه مصرف الرفيع بمركز سنورس في الفيوم

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الفيوم، من انتشال جثمان شاب عثر عليه طافيا على سطح مياه مصرف الرفيع بدائرة مركز سنورس.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة داخل مياه المصرف بقرية الرفيع التابعة لمركز سنورس، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبعد انتشال الجثمان، تبين من الفحص الأولي، أنه لشاب يُدعى "س. أ. ح"، يبلغ من العمر 35 عامًا.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أنه كان يعاني من نوبات تشنج ناتجة عن زيادة الشحنات الكهربائية بالمخ، ما قد يكون تسبب في فقدانه التوازن وسقوطه داخل المصرف.

ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي.

وتحرر محضر بالواقعة، فيما أُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، مع تكليف المباحث بإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.