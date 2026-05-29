قالت الفنانة نرمين الفقي، إن مسيرتها المهنية بدأت من خلال مجال الإعلانات الذي استمرت فيه لمدة 5 سنوات تقريبا، لافتة إلى أنها كانت فترة "جميلة ومختلفة".

ولفتت خلال تصريحات تلفزيونية عبر القناة "الأولى" بالتلفزيون المصري، إلى أن إعلاناتها تُعرض باستمرار خاصة في شهر رمضان، مشيرة إلى أن بدايتها في الدراما كانت عبر عملين هما مسلسل "السيرة الهلالية" ومسلسل "حياة الجوهري".

وأضافت أن أولى مشاهدها كانت تقريبا أمام الفنان يوسف شعبان في السيرة الهلالية، مؤكدا أن الوقوف أمامه لم يكن سهلا، لا سيما أنها كانت لا تزال "بنت صغيرة".

وأشارت إلى مشاركتها في "حياة الجوهري" مع كوكبة من النجوم الكبار مثل الفنانة يسرا، ومصطفى فهمي، وحسن مصطفى، وأحمد آدم.

وأوضحت أنها اتخذت قرارا بالتركيز التام في الفن والتمثيل لبناء "اسم ووضع" في الفن، مشيرة إلى أن ذلك جعلها تبتعد عن الإعلانات تماما، باستثناء إعلان وحيد خلال هذه الفترة.

وتحدثت عن عادتها الدائمة في التعامل مع "السيناريو، قائلة: "لازم أشخبط، ورق السيناريو الخاص بي كله شخبطة"، موضحة أنها تكتب ملاحظات جانبية وتستأذن المخرج والمؤلف في إضافة بعض الكلمات الدارجة أو العفوية للحوار.

ونوهت إلى أنها تتأثر بالسيناريو بشكل عاطفي وحساس للغاية، لدرجة البكاء أثناء القراءة، مشيرة إلى أن هدفها من التعديلات يتمثل في الوصول إلى تلقائية تجعل المشاهد "يصدقها".