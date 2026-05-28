

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تحقيق نتائج إنتاجية مبشرة من أعمال حفر واختبار البئر «مينا غرب-1»، ضمن مشروع تنمية وإنتاج الغاز من حقل غرب مينا بالبحر المتوسط، والذي تنفذه شركة شل وشركة كوفبيك، من خلال شركة رشيد للبترول القائمة بالعمليات نيابةً عن قطاع البترول المصري والشركاء.

وأظهرت الاختبارات الأولية، عقب الانتهاء من أعمال الحفر والتجهيزات الفنية للبئر، تحقيق معدلات إنتاج يومية تُقدَّر بنحو 45 مليون قدم مكعب غاز، إلى جانب نحو ألف برميل متكثفات، بما يعكس جودة الخزان وكفاءة الإنتاج.

كما أظهرت نتائج الاختبارات وتحليلات أداء الخزان إمكانية رفع معدلات إنتاج البئر إلى نحو 80 مليون قدم مكعب يوميًا، عقب ربطه على التسهيلات الإنتاجية.

ومن المقرر البدء في حفر وتجهيز البئر «مينا غرب-2» ، بما يدعم تسريع خطط تنمية الحقل وزيادة معدلات الإنتاج.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنمية حقل غرب مينا، باستثمارات تُقدَّر بنحو 390 مليون دولار، مع تطبيق أحدث تقنيات الحفر والتجهيز لرفع كفاءة العمليات الإنتاجية. ومن المخطط أن تضيف هذه المرحلة 160 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، بالإضافة إلى 3 آلاف برميل متكثفات، خلال الربع الرابع من عام 2026.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الاحتياطيات القابلة للاستخراج بالحقل تُقدَّر بنحو 245 مليار قدم مكعب من الغاز، ونحو 5 ملايين برميل من المتكثفات.

ويعكس المشروع استمرار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.