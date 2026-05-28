سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قفزت أسعار العقود الآجلة لخام نفط برنت، الخميس، بنسبة 2.6 بالمئة لتسجل 96.7 دولارا للبرميل، إثر تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 2.5 بالمئة، لتبلغ نحو 90.8 دولارا للبرميل بحلول الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش، حسب تداولات.

ويأتي ارتفاع أسعار النفط في ظل تجدد التوتر بين واشنطن وطهران.

وكانت أسعار النفط العالمية تراجعت بنسبة 3.5 بالمئة خلال تعاملات الأربعاء، وسط تفاؤل حذر بشأن نتائج المفاوضات غير المباشرة لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة.

لكن الجيش الكويتي أعلن صباح الخميس، التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة "معادية" لم يذكر مصدرها.

فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف القاعدة الجوية الأمريكية التي انطلق منها الهجوم فجر اليوم على نقطة قرب مطار بندر عباس، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق الخميس، أفاد التلفزيون الإيراني بسماع ثلاث انفجارات شرق بندر عباس، فيما أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ غارات على منطقة عسكرية جنوبي إيران بزعم أنها تشكل تهديدًا للقوات الأمريكية وللملاحة التجارية بالمنطقة.

وكانت الكويت ودول عربية أخرى تعرضت لهجمات إيرانية في إطار رد طهران على العدوان الذي شنته عليها تل أبيب وواشنطن منذ 28 فبراير الماضي.

وقالت إيران حينها إنها استهدفت "قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة"، لكن بعض هجماتها أصابت أهدافا مدنية وأسفرت عن قتلى وجرحى، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.