الناميبية توانيانيوكوا تدير لقاء مصر وتنزانيا في نصف نهائي أمم أفريقيا للناشئين

كشفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، عن طاقم تحكيم لقاء المنتخب الوطني تحت 17 عاماً وتنزانيا ضمن منافسات الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية للناشئين.

وقررت اللجنة تعيين الناميبية أنتسينو توانيانيوكوا حكمة للساحة ويعاونها كل من الزامبية نانسي كاستيو مساعداً أول وساكينا حميدو من النيجر مساعداً ثانياً والكاميروني ويلي ستيفان حكماً رابعاً.

ومن المقرر إقامة اللقاء اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على إستاد مولاي الحسن في العاصمة المغربية الرباط.

يذكر أن المنتخبين حجزا بطاقتيهما في مونديال الناشئين، بعد وصول المنتخبين إلى الدور نصف النهائي للبطولة القارية.