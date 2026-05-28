 أزمة جماهيرية تصدم منتخب إنجلترا في وديات ما قبل المونديال
الخميس 28 مايو 2026 2:46 م القاهرة
أزمة جماهيرية تصدم منتخب إنجلترا في وديات ما قبل المونديال

نشر في: الخميس 28 مايو 2026 - 1:53 م | آخر تحديث: الخميس 28 مايو 2026 - 1:53 م

تواجه مباريات منتخب إنجلترا الودية التحضيرية لكأس العالم في الولايات المتحدة أزمة كبيرة في بيع التذاكر، وسط مخاوف من ظهور مدرجات شبه فارغة خلال مواجهتي تامبا وأورلاندو.

ووفقًا للتقارير، لم يتم بيع سوى نحو 13 ألف تذكرة لمباراة ملعب ريموند جيمس الذي يتسع لحوالي 69 ألف متفرج، بينما جرى بيع قرابة 12 ألف تذكرة فقط لمباراة أورلاندو، ما يعني احتمال بقاء أكثر من 50 ألف مقعد شاغر في مباريات الاستعداد للمونديال.

وبحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية فإن الأمر يثير تساؤلات حول مدى جاذبية المباريات الودية للجماهير الأمريكية، حتى مع وجود منتخب بحجم إنجلترا، خاصة إذا كانت الأسعار مرتفعة أو توقيت المباريات غير مناسب، إلى جانب غياب الطابع التنافسي القوي مقارنة بمباريات البطولات الرسمية.

ورغم الشعبية الكبيرة لنجوم مثل هاري كين وجود بيلينجهام، يبدو أن الحماس الجماهيري لم يصل للمستوى المتوقع قبل كأس العالم.


