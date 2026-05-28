الخميس 28 مايو 2026 2:54 م القاهرة
لبنان.. غارة إسرائيلية على بيروت في ثاني هجوم يستهدفها منذ الهدنة

القدس - الأناضول
نشر في: الخميس 28 مايو 2026 - 2:46 م | آخر تحديث: الخميس 28 مايو 2026 - 2:46 م

شن الجيش الإسرائيلي، الخميس، غارة استهدفت العاصمة اللبنانية بيروت، في ثاني هجوم عليها منذ وقف إطلاق النار في 17 أبريل الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن "غارة معادية استهدفت شقة في أحد المباني في منطقة الأجنحة الخمسة في الشويفات" في الضاحية الجنوبية لبيروت.

من جانبه، ادعى الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربة "دقيقة" في بيروت، على الرغم من أن هجماته غالبا ما تُسقط ضحايا مدنيين.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن الجيش "هاجم قبل قليل بشكل دقيق في منطقة بيروت".


