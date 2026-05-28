تأكد غياب نيمار عن مواجهة مصر

تأكد غياب نيمار دا سيلفا نجم البرازيل عن منتخب بلاده في مباراة مصر الودية التي تقام يوم السابع من يونيو المقبل.

ويتقابل المنتخبان وديا في الولايات المتحدة، ضمن التحضيرات لانطلاق بطولة كأس العالم 2026.

وتعرض نيمار لإصابة حالت دون مشاركته في التدريبات، وبحسب موقع "جي جلوبو" البرازيلي فإن نيمار لن يكون قادرا على المشاركة في مباراتي بنما ومصر الوديتين يومي 1 و7 يونيو، وذلك بشكل مبدئي.

وبحسب المصدر ذاته فإن الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي، بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي يشك في إن نادي سانتوس أخفى حقيقة إصابة نيمار، وأكد أنها مجرد إنزعاج عضلي خفيف، لكن الفحوصات الطبية ربما تبين أن الامر أعمق من ذلك.

يذكر أن نيمار كان مفاجأة أنشيلوتي في قائمة البرازيلي، إذ كأنه الشكوك كانت تحيط بموقف اللاعب المخضرم من المشاركة في القائمة.