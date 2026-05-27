الزمالك يجهز مكافآت الكونفدرالية والدوري بعد حل أزمة إيقاف القيد

استقر مسؤولو الزمالك على تجهيز صرف مكافآت لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، الخاصة بالتأهل إلى نهائي بطولة الكونفدرالية، بالإضافة إلى مكافآت الفوز بلقب الدوري، وذلك بعد حل أزمة إيقاف القيد التي يعاني منها النادي خلال الفترة الحالية.

وأكدت إدارة الزمالك للاعبين أن صرف المستحقات والمكافآت سيتم فور إنهاء أزمة إيقاف القيد، في ظل تركيز الإدارة على معالجة الملفات العالقة التي تؤثر على مستقبل الفريق، سواء على مستوى المشاركة القارية أو تدعيم الصفوف بصفقات جديدة.

ويعاني لاعبو الزمالك من تأخر في صرف المستحقات المالية، حيث لم يحصلوا إلا على 50% من قيمة عقودهم خلال الفترة الماضية، مع ترقب صرف باقي المستحقات عقب حل الأزمة الحالية التي تُعد الأكبر داخل النادي.

ويواجه الزمالك أزمة إيقاف قيد بسبب 18 قضية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تتعلق بمدربين ولاعبين وأندية سابقة، من بينهم قضايا تخص جوزيه جوميز ومساعديه، وكريستيان جروس، وفرجاني ساسي، إلى جانب أندية مثل سانت إيتيان الفرنسي وإستريلا البرتغالي وشارلروا البلجيكي.

كما تشمل القضايا صفقات سابقة للنادي مثل صلاح مصدق وخوان بيزيرا وإبراهيما نداي، بالإضافة إلى ملفات أخرى تخص لاعبين ومدربين سابقين داخل النادي.

ويأمل مسؤولو الزمالك في إنهاء تلك الأزمات في أقرب وقت ممكن، من أجل فتح باب القيد مجددًا والاستعداد للموسم الجديد بشكل طبيعي.