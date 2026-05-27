ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها فيديوهات خادشة للحياء

ألقت مباحث الآداب القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها مقاطع رقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانعة المحتوى مقاطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت رقصها بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

وتم ضبط المتهمة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية، وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها، اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.