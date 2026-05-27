 بالأسماء.. 7 لاعبين يغادرون بيراميدز في الميركاتو الصيفي
زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 26 مايو 2026 - 11:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 مايو 2026 - 11:54 م

شهدت صفوف فريق بيراميدز رحيل 7 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار خطة الإدارة لإعادة بناء الفريق وتقليل متوسط أعمار اللاعبين استعدادًا للموسم الجديد.

ويأتي على رأس الراحلين المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي، بعدما فشلت مفاوضات تجديد عقده مع النادي، ليقترب من خوض تجربة جديدة خارج صفوف الفريق السماوي.

كما عاد الظهير الأيسر محمد حمدي إلى نادي إنبي عقب انتهاء فترة إعارته، بينما فعّل نادي زد بند شراء الحارس طارق علاء بشكل نهائي.

وشهدت القائمة أيضًا رحيل الرباعي المخضرم شريف إكرامي، ودودو الجباس، وأحمد توفيق، وعلي جبر، بعد انتهاء عقودهم مع النادي، دون حسم ملف التجديد حتى الآن.

قائمة الراحلين عن بيراميدز:

* فيستون ماييلي
* محمد حمدي
* طارق علاء
* شريف إكرامي
* دودو الجباس
* أحمد توفيق
* علي جبر

ويستعد بيراميدز للتحرك في سوق الانتقالات لتعويض العناصر الراحلة، مع التركيز على تدعيم الفريق بعناصر شابة قادرة على مواصلة المنافسة محليًا وقاريًا.


