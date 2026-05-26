التضامن: نجاح نفرة حجاج الجمعيات الأهلية من عرفات إلى مزدلفة مع غروب شمس يوم عرفة

أعلنت بعثة حج الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي نجاح نفرة حجاج الجمعيات الأهلية من مشعر عرفات إلى مزدلفة مع غروب شمس يوم عرفة، في مشهد عظيم، وذلك عقب أداء الركن الأعظم من مناسك الحج.

وتوجه الحجاج إلى مزدلفة لأداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وجمع حصى الجمرات، اقتداء بسنة النبي ﷺ، حيث سيقضون ليلتهم هناك حتى منتصف الليل.

ويواصل الحجاج رحلتهم إلى مشعر منى في الساعات الأولى من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، لرمي جمرة العقبة الكبرى واستكمال باقي مناسك الحج.

وأكد أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أن جميع الحجاج بخير ويتمتعون بحالة صحية ومعنوية مرتفعة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ خطة النفرة من عرفات إلى مزدلفة بمنتهى الدقة، الأمر الذي أدى إلى انسيابية التحرك وسهولة انتقال الحجاج في التوقيتات المقررة، وبما يتماشى مع الضوابط والإجراءات المعتمدة لموسم الحج الحالي.

وأوضح رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أن الأمور سارت بشكل منتظم ومستقر داخل مشعر عرفات، وأدى الحجاج المناسك وسط أجواء روحانية هادئة وتنظيم دقيق، مشيرا إلى أن هناك عددا من الحجاج سيتوجه مباشرة إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة، ثم يعودون إلى منى لاستكمال رمي الجمرات، فيما يفضل البعض الآخر البدء برمي الجمرة الكبرى في منى أولا، ثم أداء الطواف لاحقا، وذلك بحسب التنظيم والتيسيرات المتاحة لكل فوج.