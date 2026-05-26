قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن إسرائيل في مشكلة كبيرة لأنها لم تحقق أي شيء من أهدافها.

وأضاف عبر مداخلة هاتفية على قناة الشمس 2، الاثنين، أن السياسة قائمة على المصالح، وأن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية إنهاء هذه الحرب بأي شكل.

وأوضح أن حزب الله اللبناني استخدم نوعًا جديدًا من المسيرات، وهو ما دفع إسرائيل للتهديد بضرب بيروت، مرجحًا أن الولايات المتحدة ستتدخل لضبط الموقف لأنها لا تريد توسع الصراع.

وتابع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان له تأثير كبير على قرارات إسرائيل، وأنها لا تستطيع رفض ما يُقال لها من الجانب الأمريكي، لافتًا إلى أن إسرائيل تواجه أيضًا مشاكل اقتصادية، وتستخدم التهديدات ضد حزب الله لمنع توسع الضربات في جنوب لبنان.

في سياق آخر، أشار إلى تطورات دولية تتعلق بزيارة رئيس وزراء باكستان شهباز شريف إلى بكين، العاصمة الصينية، واحتمالات التوصل لتفاهمات بشأن ملف اليورانيوم المخصب أن تستلمه الصين، معتبرًا أن ذلك قد يساهم في تهدئة التوترات.

وأكد أن دول الخليج ومصر والعالم كله لا يرغبون في استمرار الحرب، وأنهم يدعون إلى السلام ووقف التصعيد، بينما يظل الطرف الإسرائيلي بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو الأكثر تمسكًا باستمرار الحرب.