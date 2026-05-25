شريف فتحي: الاستثمار في العنصر البشري على رأس أولويات وزارة السياحة

شهد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إطلاق النسخة الأولى من البرنامج المتقدم في القيادة التنفيذية (AELP)، والذي يُعد نواة لإعداد وتأهيل كوادر الصفين الثاني والثالث، والعمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم بما يسهم في دعم وتطوير منظومة العمل داخل الوزارة والهيئات التابعة لها.

ويأتي تنظيم البرنامج بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومجموعة IBDL للتعلم، بالشراكة مع عدد من المؤسسات الأكاديمية الدولية.

ويشارك في النسخة الأولى 31 متدربًا من الكوادر المتميزة من العاملين بالوزارة والهيئات التابعة لها، والذين تم اختيارهم بعد اجتياز سلسلة من الاختبارات والمقابلات الشخصية.

واستهل الوزير كلمته خلال الجلسة الافتتاحية بالترحيب بالحضور، مقدمًا التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وأكد شريف فتحي أن الاستثمار في العنصر البشري وتنمية قدراته ومهاراته يأتي على رأس أولويات الوزارة، وضمن أبرز اهتماماته الشخصية، مشيرًا إلى حرصه المستمر، على مدار مسيرته المهنية، على الالتحاق بالعديد من البرامج التدريبية وخوض تجارب مهنية متنوعة، وهو ما أسهم بصورة كبيرة في تعزيز قدراته وتطوير مهاراته على المستويين الشخصي والمهني.

وأشار إلى أن بناء القدرات البشرية لا يعتمد فقط على تنمية المعارف المهنية، وإنما يمتد ليشمل تطوير المهارات الشخصية والسلوكية، مؤكدًا أهمية أن يركز البرنامج بصورة أكبر على تنمية مهارات التواصل الفعال، وتطوير الذات، وتعزيز القدرة على التعامل بديناميكية مع التخطيط المستقبلي، إلى جانب ترسيخ ثقافة التغيير داخل بيئة العمل.

كما شدد على أهمية العمل الجماعي وبناء فرق عمل قادرة على التعاون والتطوير والمساهمة بفاعلية في تحقيق الأهداف المؤسسية، مؤكدًا ضرورة أن يتضمن البرنامج مجالات وموضوعات متنوعة إلى جانب المعارف المرتبطة بقطاعي السياحة والآثار، مثل الإدارة المالية والذكاء العاطفي، مع توضيح الفروق بين الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي.

واختتم الوزير كلمته بالإعراب عن تمنياته للمشاركين بالتوفيق وتحقيق أقصى استفادة من البرنامج، مؤكدًا أن هذا البرنامج يمثل فرصة مهمة لاكتشاف الذات وتطوير المهارات الشخصية والمهنية، ومشيرًا إلى استعداده للمشاركة في بعض جلسات البرنامج أو المشروعات التي سيتم تنفيذها خلاله.

ولفت إلى أن الوزارة تستهدف تنفيذ نسخ جديدة من البرنامج لدفعات أخرى من الكوادر المتميزة بالوزارة والهيئات التابعة لها، مع العمل على تطوير محتواه بصورة مستمرة.

ومن جانبه، استعرض الدكتور خالد خلاف، الرئيس التنفيذي لمجموعة IBDL للتعلم، خبرات المجموعة في مجال إعداد وتأهيل قيادات الصفين الثاني والثالث، مشيرًا إلى عدد من نماذج الشراكات الناجحة بين المجموعة والقطاع الحكومي في مصر في مجالات بناء القدرات وتنمية المهارات.

وأوضح أن البرنامج ينفذه نخبة من الخبراء المصريين والأجانب، بما يسهم في بناء وتعزيز قدرات ومهارات المشاركين، لافتًا إلى أنه سيتم في ختام البرنامج إعداد ملف متكامل لكل متدرب وعرضه على الوزير، بما يدعم الاستفادة المثلى من هذه الكوادر داخل الوزارة.

كما قدم الدكتور عادل صادق، رئيس قطاع الأعمال بمجموعة IBDL للتعلم والمدير الفني للبرنامج، عرضًا تقديميًا تناول تعريف البرنامج وأهدافه وأهميته، إلى جانب استعراض مسارات التعلم التي يشملها، والتي تتضمن التطوير الشخصي، والتعليم التنفيذي التخصصي، والتعليم التنفيذي، والتطوير المؤسسي.

وأوضح الدكتور أحمد رحيمة، معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي، أن هذه النسخة من البرنامج ستستمر لمدة تقارب 4 أشهر، يتلقى خلالها المتدربون مجموعة من المحاضرات وورش العمل التي تجمع بين الحضور الفعلي والافتراضي، وتتناول موضوعات القيادة والإدارة العامة والتطبيقات العملية.

وأشار إلى أن البرنامج يتيح فرصًا للمعايشة المهنية مع شاغلي الوظائف القيادية بالوزارة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الكوادر القادرة على إدارة فرق العمل بكفاءة وتحقيق التميز المؤسسي.

وشهدت الجلسة الافتتاحية أيضًا عرض فيديو قصير حول اهتمام الدولة المصرية بتطوير وتعزيز قدرات العنصر البشري، وأهمية قطاعي السياحة والآثار، وضرورة الاستثمار في تطوير العاملين بهما.

وشارك في حضور الجلسة الافتتاحية الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، واللواء إيهاب سالم، مساعد الوزير للحوكمة والمراجعة الداخلية، ورنا جوهر، مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وريهام سمير، معاون الوزير للشؤون الخارجية، والدكتور أحمد نبيل، معاون الوزير للطيران والمتابعة.