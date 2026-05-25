ميلان يعلن إقالة أليجري رسميًا وفابريجاس أبرز المرشحين لخلافته

أعلن نادي ميلان الإيطالي رسميًا، اليوم الاثنين، إقالة المدير الفني ماسيميليانو أليجري من تدريب الفريق، وذلك عقب نهاية موسم 2025-2026، في خطوة تعكس توجه النادي لإعادة بناء مشروعه الفني.

وكان أليجري قد عاد لتدريب ميلان في صيف العام الماضي في تجربة ثانية له مع الفريق، بعد ولايته الأولى التي امتدت بين عامي 2010 و2014، وتمكن خلالها من وضع بصمته في بعض فترات الموسم قبل أن تتراجع النتائج بشكل حاد في المراحل الأخيرة.

وشهدت نهاية الموسم تراجعًا واضحًا في أداء الفريق، حيث تلقى سلسلة من النتائج السلبية بعد فوز مهم في ديربي ميلانو أمام إنتر، قبل أن يدخل في دوامة من التعثرات شملت عدة هزائم وتعادلات متتالية.

وخاض أليجري مع ميلان هذا الموسم 42 مباراة رسمية، حقق خلالها 22 انتصارًا، مقابل 10 تعادلات و10 هزائم، وهي أرقام لم تكن كافية لإقناع إدارة النادي باستمراره.

ويأتي قرار الإقالة ضمن خطة إعادة هيكلة شاملة داخل النادي، حيث تشير التقارير إلى تغييرات واسعة على المستوى الإداري والفني خلال الفترة المقبلة، مع الإبقاء على بعض الأسماء المرتبطة بالمشروع الأساسي.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير صحفية أن إدارة ميلان، بقيادة كاردينالي وزلاتان إبراهيموفيتش، تبحث عن مدرب جديد يعتمد على أسلوب هجومي حديث، ويُعد الإسباني سيسك فابريجاس من أبرز الأسماء المطروحة لتولي المهمة في المرحلة القادمة.