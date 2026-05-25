إديسون: قطر للطاقة تمدد حالة القوة القاهرة بشأن عقود الغاز حتى منتصف أغسطس

قالت شركة إديسون الإيطالية، اليوم الاثنين، إنها تلقت تمديدا آخرا لإشعار القوة القاهرة من شركة قطر للطاقة بشأن شحنات الغاز الطبيعي المسال حتى منتصف أغسطس 2026.

وذكرت إديسون في بيان، أن إجمالي 17 شحنة غاز طبيعي مسال خاضعة حتى الآن لحالة القوة القاهرة، بما يمثل نحو 2.2 مليار متر مكعب من الغاز، وفق وكالة رويترز.

وتسببت حرب إيران في اتجاه شركة قطر للطاقة إلى تأجيل استلام ناقلات غاز مسال جديدة، بخطوة واضحة لتداعيات الصراع في الشرق الأوسط على قطاع الطاقة.

وفعّلت الشركة القطرية خيار التأجيل في بعض العقود طويلة الأجل لتأجير ناقلات الغاز المسال، بحسب منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

ومع طلب قطر للطاقة تأجيل تسليم السفن، تأثرت التدفقات النقدية المتوقعة وخطط التشغيل لمالكي السفن سلبًا.

ويجبر هذا الوضع مالكي السفن الذين يمتلكون ناقلات غاز مسال حديثة البناء لصالح قطر للطاقة، والمستأجرة من قبلها، على بيعها ضمن أساطيلهم الخاصة أو إعادة تأجيرها.