المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لـ7 متهمين بحيازة طن حشيش في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، اليوم الإثنين، 7 أشخاص بالسجن المؤبد، وتغريمهم 500 ألف جنيه، مع مصادرة المضبوطات وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة طن من مخدر الحشيش.

وتعود وقائع القضية، المقيدة برقم 18076 لسنة 2025 جنايات أول الرمل، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بضبط شقة سكنية بداخلها كميات كبيرة من مخدر الحشيش، إلى جانب ضبط المتهمين وبحوزتهم كميات من ذات المخدر.

وكشفت التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث وأقوال شهود الإثبات، أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش.

وتم ضبط المتهمة السابعة وبحوزتها عدد من الطُرب، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، كما أسفر تفتيش مسكن المتهم الأول عن العثور على كميات ضخمة من الحشيش بلغت آلاف الطُرب.

كما تم ضبط عدد من المتهمين أثناء استقلالهم سيارات، وبحوزتهم كميات إضافية من المخدر، إلى جانب مبالغ مالية وهواتف محمولة، فيما أقر بعض المتهمين خلال التحقيقات بعضويتهم في التشكيل العصابي، موضحين أن دورهم تمثل في تخزين وتوزيع المواد المخدرة.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيلوا إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم، بعضوية المستشارين تامر ثروت شاهين، وعبدالعاطي إبراهيم صالح، وأمانة سر حسن محمد.