انهيار جزء من جسر معلق في إندونيسيا يودي بحياة نمساويين اثنين

لقي سائحان نمساويان حتفهما في حادث وقع بجزيرة فلوريس الإندونيسية.

وأفادت السلطات، اليوم الاثنين، بأن السائحين سقطا من فوق جسر معلق يمر عبر الأدغال ويؤدي إلى شلالات كونكا وولانج.

وتعد هذه المنطقة مقصدا سياحيا شهيرا يبعد حوالي ساعتين بالسيارة عن منتجع "لابوان باجو" السياحي.

ووفقا لرئيس الوكالة المحلية للبحث والإنقاذ، فاثور رحمن، فقد جرى انتشال جثتي الرجل (55 عاما) والمرأة (57 عاما) أمس الأحد من نهر يقع أسفل الجسر.

ونقل موقع هاي بالي نيوز، عن المرشد السياحي للمرافقَين قوله إن أجزاء من الجسر انهارت فجأة.

وصرح المرشد للصحفيين قائلا: "كانا يسيران جنبا إلى جنب، ويبتسمان بلطف للكاميرا، وفجأة سمعت صوتا مدويا لخشب يتكسر، يشبه صوت سقوط غصن شجرة ضخم".