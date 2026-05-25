أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو ستوجه ضربات ممنهجة لمراكز القرار والبنية العسكرية في كييف.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على سكن طلابي في ستاروبيلسك "كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير"، وفق وكالة سبوتنيك.

ويشمل ذلك مواقع محددة تصمم وتصنع وتبرمج فيها الطائرات المسيرة، والتي يستخدمها نظام كييف بمساعدة خبراء من حلف الناتو مسؤولين عن توريد المكونات وتقديم المعلومات الاستخبارية وتحديد الأهداف، وفقا لبيان وزارة الخارجية.

وأشارت الوزارة إلى أنه ستستهدف الضربات مراكز صنع القرار ومراكز القيادة.

وحذرت وزارة الخارجية المواطنين الأجانب، بمن فيهم موظفو البعثات الدبلوماسية، من مغادرة كييف في أسرع وقت ممكن، كما حذرت سكان المدينة من الاقتراب من البنية التحتية العسكرية والإدارية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، بأن الجيش الروسي شن ضربة انتقامية على أهداف عسكرية في أوكرانيا، بصواريخ "أوريشنيك" و"إسكندر" و"كينجال" و"تسيركون".