العراق يوقف مؤقتا استيراد المواشي من سوريا بعد رصد إصابات بالحمى القلاعية

أكدت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الإثنين، اتخاذ إجراءات احترازية مشددة بعد تسجيل إصابات بمرض الحمى القلاعية في محافظة الرقة شمالي سوريا.

وقالت مديرة إعلام وإرشاد دائرة البيطرة بوزارة الزراعة العراقية، زينب رحيم، في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»، إن العراق يعد ممرًا لعبور شحنات الحيوانات الحية المتجهة إلى دول أخرى بنظام «الترانزيت».

وأضافت أن السلطات العراقية أوقفت مؤقتًا دخول شحنات الحيوانات الحية القادمة من سوريا لمدة تجاوزت 3 أيام، كإجراء احترازي لمنع انتقال المرض إلى داخل البلاد، موضحة أن القرار جاء فور تلقي معلومات عن وجود إصابات محتملة بالمرض.

وتابعت أن وزارة الزراعة العراقية تواصلت مع وزير الصحة السوري، الذي أكد عدم وجود إصابات، إلا أن العراق أبقى على إجراءاته الوقائية تحسبًا لأي طارئ صحي قد يهدد الثروة الحيوانية.