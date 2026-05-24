جنايات بورسعيد: السجن المؤبد لأم مثلت قتل ابنها لبيع الفيديو لموقع الدارك ويب

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، وعضوية المستشار حسام أحمد الحسيني جبر، والمستشار أحمد عبد الظاهر الجمال، وبحضور المستشار إيهاب السعيد وكيل النائب العام بمحكمة بورسعيد، وسكرتارية سمير رضا محمد ومحمد إبراهيم شحاتة، بالسجن المؤبد للمتهمة "هويدا. ث. د"، والسجن 15 سنة على المتهم الثاني "علي. أ. م"، في قضية الاتجار بالبشر؛ لنشر مقاطع فيديو تمثيل قتلها طفلها لبيعها لموقع الدارك ويب.

وتعود وقائع القضية إلى شهر مايو، بمحضر رقم 3593 لسنة 2024 قسم شرطة حي الزهور، وتصوير المتهمة هويدا مقاطع فيديو تمثيل لقتل ابنها "محمد"، وعمره 10 سنوات، وهو عاري الجسد، وإعطائها إلى المتهم الثاني في القضية "علي أ. م"؛ لبيعها بمعرفته لموقع الدارك ويب على شبكة التواصل الاجتماعي والحصول على مليون جنيه.

ومن الجدير بالذكر أن المتهم الثاني في القضية "علي. أ. م" هو نفسه متهم رئيسي في قضية شهيرة معروفة إعلاميًا بـ"مقتل طفل شبرا الخيمة".

وحضرت المتهمة مرتدية كمامة على وجهها لإخفاء ملامحها عن كاميرا التصوير وظلت تبكي.

جاء ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة بقاعة الجلسة رقم 4 بمجمع محاكم بورسعيد.

