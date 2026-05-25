مصادر: أسواق الصاغة ممتلئة بسبائك فضة مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات

كشف عدد من المصادر المطلعة لـ«الشروق» أن أسواق الصاغة المحلية ممتلئة بسبائك فضة مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، تم رصدها أثناء عمليات البيع خلال الأسبوع المنقضي.

وبحسب المصادر، تم رصد حوالي 36 كيلو من الفضة المغشوشة خلال 3 أيام فقط، متوقعين ظهور كميات أكبر بعد إجازة عيد الأضحى.

وقال أحد المصادر: «إن المسألة أشبه بتأثير الدومينو»، موضحا أنه بمجرد اكتشاف بعض الكميات المغشوشة لدى أحد التجار، تسارع آخرون للكشف عن مدخراتهم واستثماراتهم، والتي جاءت أغلبها غير مطابقة للمواصفات.

وأوضح أن الـ36 كيلو التي تم اكتشافها تمثل نسبة ضئيلة من حجم مبيعات الفضة منذ بداية 2025 وحتى الآن، ولكنه تابع: «هناك مخاوف من أن يكون هناك كميات أكبر بكثير بحوزة الأفراد والتجار».

وأشار إلى أن عام 2025، كان بداية ظهور سوق السبائك الفضية، إذ لمع المعدن الأبيض في أعين المستثمرين بعد المكاسب القياسية التي حققها خلال هذا العام، والتي وصلت إلى 180%.

ولفت إلى أن تلك الفترة اتسمت بالإقبال الشديد على شراء سبائك الفضة، ما أدى إلى ظهور قوائم انتظار لدى التجار لفترات تتراوح بين شهر وشهرين، متابعا: «هذه الفوضى سمحت بتلاعبات كثيرة في الأسواق».

وذكر أن عدد من الشركات والتجار استطاعوا أن يغشوا في وزن السبيكة، وعيارها، ثم زوّروا الدمغة على السبيكة، لكي تبدوا طبيعية، كما أشار إلى أن هناك كميات فضة كبيرة تم بيعها خلال 2025 بدون تغليف، أو مواصفات من الأساس.

وحققت أسعار الفضة مكاسب قياسية عالميا ومحليا خلال 2025 بنسبة بلغت 181% على أساس سنوي، حيث قفز سعر الأوقية مسجلة 83 دولارا بختام تعاملات العام، مقابل 29.5 دولار في نهاية 2024.

وفي عام 2026، قفزت أسعار الفضة إلى أعلى قمة تاريخية، عند 119 دولار للأوقية، في يناير الماضي، قبل أن تهبط مرة أخرى إلى مستوى الـ78 دولار للأوقية حاليا.

وقال وصفي أمين، مستشار شعبة المعادن النفيسة باتحاد الصناعات، لـ«الشروق» إن المكاسب التي حققتها الفضة خلال 2025، هي التي جذبت اهتمام المواطنين، ما جعلهم يقبلون على شراء السبائك بغرض الادخار والاستثمار، مشيرا إلى أن الاستثمار في الفضة يلائم أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة، لذلك استطاع أن يجذب شريحة كبيرة جدا من المواطنين والمستثمرين، مضيفا أن مبلغ 1000 جنيه يتيح لصاحبه الاستثمار في المعدن الأبيض بكل سهولة.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن الفاتورة تحمي حق المواطن، حتى وإن اشترى سبيكة غير مطابقة للمواصفات.

وشدد على ضرورة أن يبتعد المواطن عن التجار مجهولة المصدر الذين ينتشرون عبر صفحات التواصل الاجتماعي فقط، متابعا: «يجب الشراء من المحلات والتجار المعروفة، والحفاظ على الفاتورة الضريبية».