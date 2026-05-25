أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، اليوم الاثنين، أول تصريح تشغيلي للعمليات المحددة لخدمات توصيل الأدوية واللوجستيات الطبية باستخدام الطائرات بدون طيار، وذلك ضمن نطاق المشاعر المقدسة بمكة المكرمة خلال موسم الحج، في خطوة تعكس توجه الهيئة نحو تبني التقنيات الحديثة وتسخيرها لخدمة الحجاج.

يأتي إصدار التصريح في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير قطاع الطيران وتمكين التقنيات المتقدمة وتوطين الحلول الابتكارية، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز سرعة الاستجابة للخدمات الطبية واللوجستية في المشاعر المقدسة، وفق أعلى معايير السلامة والجودة والكفاءة التشغيلية، وفقا لبيان الهيئة.

ويُعد هذا التصريح امتدادًا للتجارب التشغيلية التي شهدتها المشاعر المقدسة خلال موسم الحج الماضي لاستخدام الطائرات بدون طيار في الخدمات الطبية واللوجستية، حيث أسهمت تلك التجارب في دعم تطوير الأطر التشغيلية والتنظيمية، وصولًا إلى إصدار أول تصريح تشغيلي من نوعه لهذه العمليات خلال موسم الحج.