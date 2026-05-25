إسرائيل تعلن عزمها مهاجمة مبان بمدينة صور جنوبي لبنان

إنذار إسرائيلي بإخلاء مبان في المدينة بدعوى مهاجمة «بنى تحتية لحزب الله»

أعلن جيش الاحتلال، الاثنين، عزمه مهاجمة مبان في مدينة صور جنوبي لبنان ومخيمات محيطة بها.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي في بيان: "إنذار عاجل إلى سكان لبنان، وتحديدًا سكان مدينة صور ومحيطها".

وتجاهل أدرعي خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار، وقال إن، "حزب الله خرق وقف إطلاق النار، المعلن في 17 أبريل الماضي والممدد حتى مطلع يوليو المقبل".

وقال، "إن الجيش سيضطر للعمل بقوة خلال الساعات القادمة ضد البنى التحتية التابعة له في منطقة مدينة صور والمخيمات المحيطة بها (الرشيدية والبص والبرج الشمالي)"، وفق تعبيره.

ودعا "السكان الذين سيتم تحديد مبانيهم باللون الأحمر على الخرائط المعروفة، والتي سيتم نشرها لاحقًا، إلى الإخلاء الفوري لمنازلهم".

وأضاف متوعدا: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته وبناه التحتية أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر".

يأتي ذلك بعد ساعات من دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إلى قطع الكهرباء عن لبنان، و"العودة إلى حرب ضارية"، وفق بيان له.

ومنذ 2 مارس الماضي، تشن إسرائيل هجوما موسعا على لبنان، أسفر عن 3 آلاف و151 شهيدا و9 آلاف و571 جرحيا، حتى مساء الأحد، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوب لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.