أردوغان لسلطان عمان: اندلاع حرب جديدة بالمنطقة لن يصب في مصلحة أحد

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، مع سلطان عمان هيثم بن طارق العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية ودولية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين بحسب تدوينه لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية على منصة "إن سوسيال" التركية.

وقال أردوغان خلال الاتصال إن اندلاع حرب جديدة بالمنطقة لن يصب في مصلحة أحد، وإن دعم الجهود الدبلوماسية يحمل أهمية كبيرة.

وأكد أن بلاده تسعى جاهدة جنبا إلى جنب "مع الدول الشقيقة في المنطقة، لتحقيق سلام دائم".

وأضاف أن تركيا تسعى كذلك إلى إرساء السلام والاستقرار في الأراضي الفلسطينية، وأنها ستواصل تقديم كل الدعم الممكن في جميع المحافل من أجل صون حقوق الشعب الفلسطيني.

وبهذه المناسبة، هنأ أردوغان السلطان هيثم بعيد الأضحى المبارك الذي يحل على العالم الإسلامي بعد غد الأربعاء.