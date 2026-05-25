وسط موسم مليء بالأزمات والضغوط، نجح نادي الزمالك في استعادة لقب الدوري، ليؤكد من جديد أن شخصية البطل لا ترتبط فقط بالاستقرار أو وفرة الإمكانيات، بل بالقدرة على تجاوز اللحظات الصعبة.

وفي حوار خاص مع «الشروق»، تحدث طارق السيد نجم الزمالك السابق عن أسرار تفوق الفارس الأبيض هذا الموسم، ودور معتمد جمال، واحتياجات الفريق الفنية قبل الموسم الجديد، بجانب رؤيته للوضع الاقتصادي داخل القلعة البيضاء ومستقبل النادي بعد التتويج.

كيف رأيت مشوار الزمالك نحو التتويج بالدوري هذا الموسم؟

الزمالك قدم موسمًا استثنائيًا لأن الفريق واجه ظروفًا معقدة جدًا، سواء على مستوى القيد أو المستحقات أو الضغوط الجماهيرية، ومع ذلك اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية ونجحوا في حسم البطولة بجدارة.

هل توقعت استمرار الزمالك في المنافسة حتى النهاية؟

بصراحة نعم، لأن الزمالك دائمًا يمتلك شخصية البطل. حتى عندما كانت هناك انتقادات أو تشكيك، كنت أرى أن الفريق قادر على العودة، خاصة مع الروح الكبيرة الموجودة بين اللاعبين.

ما أبرز نقطة قوة صنعت الفارق هذا الموسم؟

الروح الجماعية والإصرار. الزمالك لم يعتمد على نجم واحد، لكن المجموعة بالكامل كانت تقاتل داخل الملعب، وهذا ما صنع الفارق في المباريات الصعبة.

كيف تقيم عمل معتمد جمال مع الفريق؟

معتمد جمال نجح في إدارة الفريق بشكل جيد جدًا وسط ظروف ليست سهلة، وتعامل بذكاء مع النقص العددي والضغوط. أعتقد أنه يستحق التقدير على ما قدمه هذا الموسم.

هل ترى أن الفريق الحالي قادر على الاستمرار بنفس القوة الموسم المقبل؟

الفريق يحتاج لتدعيمات قوية، لأن الموسم القادم سيكون أصعب مع ضغط البطولات والمشاركة الأفريقية. لا يمكن الاعتماد على نفس المجموعة فقط دون إضافة عناصر جديدة.

ما المراكز التي يحتاج الزمالك لتدعيمها؟

الفريق يحتاج لدعم في الدفاع والوسط والأجنحة والهجوم. القائمة الحالية بها نقص واضح، ورغم اجتهاد اللاعبين لكن المنافسة تحتاج لبدائل قوية في كل مركز.

كيف ترى عودة الزمالك للمنافسة الأفريقية بعد استعادة الدوري؟

الزمالك نادٍ كبير ومكانه الطبيعي المنافسة على دوري أبطال أفريقيا. الفوز بالدوري يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، لكن البطولة الأفريقية تحتاج لتحضير مختلف وصفقات قوية وخبرة أكبر.

هل تعتقد أن الجماهير لعبت دورًا مهمًا في التتويج؟

بالتأكيد، جماهير الزمالك دائمًا عنصر حاسم. حتى في أصعب الفترات كانت الجماهير تدعم الفريق وتمنح اللاعبين الثقة، وهذا ظهر بوضوح في المباريات الأخيرة.

اقتصاديًا.. هل تتوقع تحسن أوضاع الزمالك بعد الفوز بالدوري؟

بالتأكيد، البطولات دائمًا تفتح أبوابًا جديدة للاستثمار والرعاية والتسويق. الزمالك سيستفيد من ارتفاع عوائد البث والعقود الإعلانية، وهذا سيساعد الإدارة على التحرك بشكل أفضل.

وهل تؤيد بيع بعض اللاعبين لتحقيق توازن مالي؟

إذا كان الأمر سيخدم مصلحة الفريق بشكل عام فلا توجد مشكلة، لأن بعض القرارات الاقتصادية تكون ضرورية للحفاظ على الاستقرار، لكن الأهم أن يتم ذلك دون التأثير على قوة الفريق الأساسية.