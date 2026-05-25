ارتفاع عدد ضحايا تفجير انتحاري استهدف قطارا في باكستان لأكثر من 30 قتيلا

قال مسئولون، اليوم الاثنين، إن أكثر من 30 شخصا لقوا حتفهم في تفجير انتحاري استهدف قطارا في جنوب غرب باكستان، في أحدث هجوم أعلن مسؤوليته عنه مسلحون انفصاليون في إقليم بلوشستان.

وذكر مسئولان إقليميان، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالإفصاح عن هذه المعلومات، اليوم الاثنين، أن عدد القتلى ارتفع إلى أكثر من 30 شخصا، وفق وكالة رويترز.

وأفادت تقارير أولية بمقتل ما لا يقل عن 24 شخصا بعدما قاد انتحاري سيارة ملغومة نحو القطار.

ولم تصدر الحكومة أو الجيش الباكستاني حتى الآن العدد الرسمي للقتلى في الهجوم، الذي يأتي ضمن سلسلة هجمات استهدفت قطارات وقوات أمن وبنية تحتية.

وأعلن جيش تحرير بلوشستان مسؤوليته عن الهجوم، واصفا إياه بأنه تفجير انتحاري.

وتخوض الجماعة الانفصالية تمردا منذ عقود جراء استغلال الموارد في الإقليم الغني بالمعادن، متهمة السلطات بحرمان السكان المحليين من نصيبهم منها.

وأظهرت صور من موقع الهجوم مركبات محترقة وعربات مقلوبة ومنازل متضررة، إلى جانب حطام متناثر وقضبان معدنية ملتوية مع استمرار تصاعد النيران والدخان من الحطام.