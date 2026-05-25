وزير الخارجية الأمريكي يهاجم دعوة حزب الله للانتفاض ضد الحكومة اللبنانية

وجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، انتقادات حادة للأمين العام لحزب الله، لاعتباره أن للشعب اللبناني الحق في الانتفاض ضد الحكومة.

وكان الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، قد اتهم الحكومة مساء أمس الأحد بالفشل في الدفاع عن البلاد في صراعها مع إسرائيل.

وقال قاسم في خطاب متلفز: "الشعب لديه الحق في النزول إلى الشوارع وإسقاط الحكومة"، مضيفا: "إذا كانت هذه الحكومة عاجزة عن فرض السيادة، فعليها أن ترحل".

من جانبه، قال روبيو إن تصريحات قاسم تظهر أن حزب الله يحاول جر لبنان "مرة أخرى إلى الفوضى والدمار".

وأضاف روبيو في بيان: "لن نسمح لتهديدات حزب الله بالعنف أن تسود".