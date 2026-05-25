فرنسا: اعتقال مراهق يبلغ من العمر 16 عاما بعد وفاة طفل في بريتاني

الشرطة الفرنسية
باريس (د ب أ)
نشر في: الإثنين 25 مايو 2026 - 7:14 م | آخر تحديث: الإثنين 25 مايو 2026 - 7:14 م

عثرت السلطات الفرنسية على جثة طفل (11 عاما) في مدينة رين شمالي فرنسا.

واعتقلت السلطات الفرنسية مراهقا (16 عاما) فيما يتعلق بوفاة الطفل، حسبما قال مكتب المدعي العام الفرنسي اليوم الاثنين.

وتم اكتشاف جثة الطفل أمس الأحد بالقرب من ضفتي أحد الأنهار في مدينة بريتاتي مع وجود منشفة استحمام مبللة مربوطة بإحكام شديد حول رقبته.

ولم تنجح خدمات الطوارئ التي استدعيت إلى مكان وجود الطفل في إنعاشه، وتم الإعلان عن الوفاة في مكان الحادث.

وفي أعقاب الحادث، قال مكتب المدعي العام إن تورط طرف ثالث قد يكون ممكنا وتم إطلاق تحقيق في الحادث.


