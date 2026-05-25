ترامب: أي اتفاق مع إيران يجب أن يشترط انضمام دول إضافية إلى اتفاقيات أبراهام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن أي اتفاق مع إيران يجب أن يتضمن شرطا يلزم عدة دول إضافية، من بينها السعودية وتركيا، بالانضمام إلى "اتفاقيات أبراهام"، وهي الاتفاقيات التي توسطت فيها الولايات المتحدة خلال ولاية ترامب الأولى بهدف تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وذكر ترامب، في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، أن المفاوضات "تسير بشكل جيد"، بيد أنه ربط أي اتفاق نهائي بتوسيع نطاق المشاركة في الاتفاقيات التي وُقعت لأول مرة عام 2020.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى السعودية وقطر كدولتين ينبغي لهما التوقيع "فورا"، على أن تتبعهما باكستان وتركيا ومصر والأردن.

وكانت البحرين والإمارات أولى الدول المنضمة إلى هذه الاتفاقيات في عام 2020.

وكتب ترامب: "بعد كل الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لمحاولة جمع أجزاء هذا اللغز المعقد للغاية، يجب أن يكون إلزاميا على جميع هذه الدول، كحد أدنى، التوقيع بالتزامن على اتفاقيات أبراهام".

وأضاف أنه طرح خطة اتفاقيات أبراهام على القادة خلال المفاوضات التي جرت يوم السبت الماضي.