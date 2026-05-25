3185 شهيدا في لبنان منذ بدء العدوان الإسرائيلي

وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس بلغ حتى اليوم 3185 شهيدا و9633 جرحى، وفق وكالة سند.

وشهد لبنان، اليوم، تصعيداً ميدانياً متواصلاً، مع شنّ الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية وقصف مدفعيا استهدف عدداً من البلدات الجنوبية والشرقية.

وأسفرت غارات الاحتلال عن استشهاد 10 مواطنين في بلدتي كفررمان والدوير جنوب لبنان.

ورغم سريان وقف إطلاق النار منذ 17 أبريل الماضي برعاية أمريكية، تواصل إسرائيل تصعيد هجماتها على لبنان، بالقصف والتدمير والتهجير القسري، ما يسفر يوميا عن شهداء وجرحى.