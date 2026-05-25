محمد حماقى يطرح ديو «بَحريَّه» مع شيرين عبد الوهاب

طرح الفنان محمد حماقي أحدث أعماله الغنائية والتي يتعاون فيها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، وتحمل اسم «بَحريَّه»، وتعد ثاني أغنيات ألبومه الجديد «سمعونى»، وذلك عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، ووتوزيع وميكس وماستر توما.

وتقول كلمات الأغنية: «بحريه الڤرنده بحريه البحريه.. هتيجي امتى ونشرب انا وانت الشاي في العصريه.. من ماما ماتخفش من ماما دي عِشريه بتموت فيا.. مع بابا كالمك مع بابا نمرته اهيا.. ال مجنون انا وال اتجننت.. انت اللي من القلب اتمكنت.. وزاد الشوق يا حبيبي وعطلت.. ما تيجي يا وال يا وال يا وال.. ف عينيا امانه الشيلك انا جوا عينيا.. و على راسي يا رافع راسي يا غالي عليا.. من ماما مباخفش من ماما دي عِشريه بتموت فيا.. ال يا بابا كالمك مع بابا يخليه ليا».

يشار إلى أن آخر ألبومات محمد حماقي كان ألبوم «هو الأساس»، وضم 8 أغنيات هي (جديدة لانج، تخسرني، العقد اللولي، ليلي طال، واكلة الجو، شاغل عيون الناس، صدمة، بناقص).