عكرمة صبري يدعو لتحرك عاجل لحماية المسجد الأقصى من انتهاكات الاحتلال

حذر خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري من تصاعد الأخطار التي تهدد المسجد، داعيًا العرب والمسلمين إلى تحرك عاجل لحماية المقدسات الإسلامية في القدس والتصدي لمحاولات الاحتلال فرض واقع جديد داخل المسجد.

وقال صبري، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إن المسجد الأقصى يواجه تهديدات متزايدة وخطيرة نتيجة الانتهاكات المستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، وفق وكالة سند.

وأدان صبري الاقتحام الذي نفذه مستوطنون يوم الجمعة الماضية للمسجد الأقصى، واصفًا ما جرى بأنه خطير وغير مسبوق، خاصة بعد قيام المستوطنين بأداء طقوس دينية داخل باحات المسجد، وهم يحملون قرابين خاصة بما يسمى «عيد الأسابيع».

وشهد يوم الجمعة اقتحام 6 مستوطنين للمسجد الأقصى بعد صلاة العصر من جهة باب الغوانمة، حيث اعتدوا على أحد حراس المسجد وركضوا باتجاه صحن قبة الصخرة، بينما كانوا يحملون قربان الخبز الخاص بطقوس «عيد الأسابيع».

وفي السياق ذاته، حذر الباحث في شؤون القدس عبد الله معروف من خطر اندلاع حرائق داخل المسجد الأقصى نتيجة تراكم العشب الجاف في المساحات المزروعة.

وأشار إلى أن شرطة الاحتلال تمنع الأوقاف الإسلامية من قص العشب، رغم كثافته الكبيرة هذا العام بسبب الأمطار الغزيرة والإغلاق الطويل خلال فصل الربيع.

وأوضح معروف أن انتشار العشب الجاف على مساحة آلاف الأمتار داخل الأقصى يشكل خطرًا كبيرًا، إذ يمكن أن تندلع النيران في أي لحظة بسبب عقب سيجارة أو بقايا زجاج.

واعتبر أن منع سلطات الاحتلال الأوقاف من معالجة هذا الأمر يفتح الباب أمام تهديد خطير للمسجد المبارك.

ودعا معروف المرابطين وأهالي القدس إلى المبادرة لمعالجة خطر العشب الجاف داخل المسجد الأقصى، مؤكدًا أن هذا العمل، رغم بساطته، يحمل أثرًا كبيرًا في حماية المسجد.