روسيا: العثور على ألغام مغناطيسية على متن ناقلة في ميناء أوست لوجا

قالت لجنة تحقيق روسية اليوم الاثنين إن تم اكتشاف عدة ألغام مغناطيسية ​من صنع حلف شمال الأطلسي على متن ‌ناقلة في ميناء أوست لوجا الروسي على بحر البلطيق.

وأوضحت اللجنة أن غواصين عثروا على الألغام خلال تفتيش هيكل ​الناقلة (أرهينيوس) التي وصلت من ميناء أنتويرب البلجيكي لتحميل ​غاز البترول المسال.

وعززت روسيا إجراءات السلامة في ⁠موانئها عقب ما يعتقد أنها أعمال تخريب تهدف إلى ​تقويض بنيتها التحتية للطاقة.

وفي العام الماضي، أمرت روسيا ​غواصين بتفتيش السفن في موانئها، بعد الاشتباه في هجمات استهدفت أربع ناقلات نفط. وجنحت ناقلة النفط (كوالا) من طراز (سويزماكس) في ​ميناء أوست لوجا إثر انفجار في غرفة ​محركاتها في فبراير شباط 2025.

ووفقا لبيانات تتبع السفن صادرة عن مجموعة بورصات ‌لندن ⁠فإن الناقلة (أرهينيوس) ترفع علم ليبيريا وتديرها شركة مابل مارينر القابضة في الإمارات.

وقالت سفيتلانا بيترينكو المتحدثة باسم اللجنة إن الألغام صنعتها إحدى دول حلف ​شمال الأطلسي وأضافت ​أن ⁠السفينة، التي دخلت ميناء أوست لوجا في 20 مايو أيار، من المقرر ​أن تبحر إلى ميناء سامسون التركي، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

​ولم يتسن ⁠الحصول على تعليق فوري من حلف شمال الأطلسي.

وأضافت بيترينكو أن الألغام تم تعطيلها. وتابعت: "بناء على إجراءات ⁠التحقيق ​الأولية، يمكن بالفعل استنتاج ​أن الألغام المغناطيسية لم يكن من الممكن زرعها في المياه الإقليمية ​الروسية".