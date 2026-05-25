رويترز: قاليباف وعراقجي في الدوحة لبحث اتفاق محتمل مع أمريكا

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، الاثنين، نقلاً عن مصدر رسمي، بأن كبير المفاوضين الإيرانيين، رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وصلا إلى الدوحة لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن، بشأن اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء النزاع.

وأضاف المصدر، أن المناقشات في الدوحة تتركز بشكل أساسي على ملفي "مضيق هرمز، واليورانيوم عالي التخصيب".

وتابع المصدر أن محافظ البنك المركزي الإيراني يشارك أيضاً في الوفد، لبحث إمكانية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، كجزء من أي اتفاق نهائي محتمل بين واشنطن وطهران".