بوتين لملك البحرين: يجب التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي للأزمة المتعلقة بإيران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وأكد الطرفان التزامهما المشترك بتعزيز التعاون الروسي البحريني.

وقال الكرملين، في بيان: "تم التأكيد على الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الروسي البحريني في المجالات التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية والثقافية والإنسانية"، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

وجاء في البيان: "خلال مناقشتهم للوضع في الشرق الأوسط، أكد القادة على ضرورة التوصل سريعاً إلى حل سياسي ودبلوماسي للأزمة المحيطة بإيران، مع مراعاة مصالح جميع دول المنطقة".

وفي شهر مارس الماضي، أجرى الرئيس الروسي اتصالاً هاتفياً مع الملك حمد بن عيسى، وتبادلا للآراء بشأن التصعيد غير المسبوق حول إيران نتيجة العدوان الأمريكي والإسرائيلي.

وشدد الجانبان على ضرورة وقف سريع للأعمال العدائية لمنع خروج الوضع عن السيطرة تماماً، وإعادته إلى إطار سياسي ودبلوماسي.