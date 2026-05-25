أعلنت وزارة المالية القطرية، اليوم الاثنين، أن الموازنة العامة للدولة سجلت عجزا قدره 10.3 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2026.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء القطرية، إن إجمالي الإيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 37.8 مليار ريال، بانخفاض نسبته 23.5%، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وبلغ إجمالي مصروفات الربع الأول من عام 2026 نحو 48.1 مليار ريال، بانخفاض نسبته 3.7% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وأضاف البيان أن الإيرادات النفطية بلغت نحو 32.749 مليار ريال، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 5.050 مليار ريال.

وبينت وزارة المالية أن المصروفات توزعت خلال الفترة نفسها بواقع 17.970 مليار ريال للرواتب والأجور، و19.123 مليار ريال للمصروفات الجارية، بينما بلغت المصروفات الرأسمالية الكبرى 10.342 مليار ريال، والمصروفات الرأسمالية الثانوية 659 مليون ريال.