اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، طفلين فلسطينيين من قرية المغير شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، عقب التنكيل بهما خلال اقتحام البلدة.

وقال شهود عيان للأناضول، إن قوة إسرائيلية اقتحمت قرية المغير تزامنا مع تشييع جثمان سيدة فلسطينية، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه السكان، قبل أن تعتدي على طفلين وتعتقلهما لاحقا.

وأضاف الشهود أن قنابل الغاز التي أطلقها الجيش الإسرائيلي تسببت باشتعال النيران في حقل بالبلدة.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة اعتقال الطفلين والتنكيل بهما من قبل القوات الإسرائيلية.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات إسرائيلية متكررة تتخللها حملات دهم واعتقال منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023.

ومنذ ذلك الحين، أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية عن استشهاد 1162 فلسطينيا، وإصابة نحو 12 ألفا و245 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.