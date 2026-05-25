جنايات شبرا الخيمة: تأجيل محاكمة المتهمين في قضية طفل باسوس ووالده لجلسة يونيو المقبل

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، تأجيل محاكمة المتهمين بالتعدي على أب وابنه باستخدام أسلحة نارية وذخائر بمنطقة باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية في القليوبية، والمعروفة إعلاميًا بواقعة "التعدي على طفل باسوس ووالده"، وحددت جلسة اليوم الرابع من دور شهر يونيو للمرافعة.

وعقدت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، ومحمد عبد المعز الغمراوي، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

ويُذكر أن المستشار محمد الجندي المحامي العام لنيابات جنوب بنها الكلية، قرر إحالة قضية اتهام 7 أشخاص باستعراض القوة وحيازة أسلحة نارية وذخائر والتلويح بالعنف والشروع في قتل شخص وابنه، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "طفل باسوس" بالقناطر الخيرية؛ إلى محكمة استئناف طنطا، لإدراجها للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة.

وتضمن أمر الإحالة، الخاص بالقضية رقم 6918 لسنة 2026 جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 809 لسنة 2026 كلي جنوب بنها، أن 7 متهمين ووجهت النيابة لهم تهم الشروع في قتل "أ. م" وابنه الصغير "م. أ. م"، وحيازة وإحراز أسلحة نارية "فرد خرطوش وبندقية خرطوش" وذخائر.

وجاءت أسماء المتهمين من واقع أمر الإحالة، وهم "أ. ع"، و"ع. ع"، و"ي. ن"، و"م. ي" (هارب)، و"ع. أ"، و"ش. أ"، و"ر. ع"، وجميعهم محبوسون عدا المتهم الرابع "هارب".

وتضمنت التهم، أيضًا التسبب في إحداث عاهة مستديمة للطفل المجني عليه ووالده، والإخلال بالنظام العام من خلال إطلاق أعيرة نارية وسط المناطق السكنية، وتعريض حياة قاطنيها للخطر باستخدام الأسلحة النارية.

- بداية الواقعة

كانت أجهزة وزارة الداخلية، قد نجحت في كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة نارية وبيضاء بالتعدي العنيف على شخص وابنه الصغير في أحد شوارع محافظة القليوبية، مما أسفر عن إصابتهما بجروح بالغة وإثارة حالة من الذعر بين المارة.

وبالفحص الأمني الدقيق، تبين أن الواقعة بدأت بتلقي مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا من إحدى المستشفيات مساء يوم 19 الجاري، يفيد باستقبال "مالك مصنع سلك" وابنه البالغ من العمر 5 سنوات، مصابين بـ"رش خرطوش" وجروح قطعية متفرقة بالجسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على كواليس الواقعة.

وبسؤال المجني عليه الأول، اتهم "خال زوجته" المقيم بدائرة المركز بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع أبنائه، موضحًا أن الهجوم جاء نتيجة خلافات أسرية محتدمة بينهم.

وكثفت الأجهزة الأمنية، جهودها حتى تمكنت من تحديد هوية الجناة وإلقاء القبض عليهم، وتبين أنهم 4 أشخاص من أقارب الزوجة.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات الأسرية المشار إليها، كما أرشدوا عن الأسلحة المستخدمة في الجريمة، وضبطت "بندقية خرطوش، وفرد خرطوش، وسلاح أبيض".

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر المختص، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في الواقعة.