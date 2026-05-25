أكد أحمد صفوت، قائد منتخبنا الوطني للناشئين، تمسك المنتخب بالذهاب لأبعد نقطة في بطولة أمم أفريقيا، المقامة حالياً بالمغرب، مشيراً إلى أن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا صفحة الفوز برباعية علي كوت ديفوار في ربع النهائي.

وأضاف صفوت ان الأداء الجماعي والروح القتالية، أهم ما يميز المنتخب، موضحا أن حسين عبداللطيف، المدير الفني للمنتخب، يبذل قصارى جهده مع المنتخب، وجميع أعضاء الجهاز الفني من أجل تحقيق إنجاز للكرة المصرية.

وأشار قائد المنتخب إلى أن اللاعبين تعاهدوا على تقديم كل ما لديهم في المباراة المقبلة أمام تنزانيا، في نصف النهائي من أجل الفوز، والتأهل للمباراة النهائية وإسعاد الجماهير المصرية.