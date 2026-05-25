يحتفل العالم في 25 مايو من كل عام بـ"اليوم العالمي لكرة القدم"، احتفاءً بلعبة صنعت تاريخًا طويلًا من الشغف، ووحّدت الملايين حول المستطيل الأخضر.

في زمنٍ تتعدد فيه اللغات والثقافات، تبقى كرة القدم اللغة الوحيدة التي يفهمها الجميع دون ترجمة، فهي اللعبة التي تجاوزت حدود الملاعب لتصبح وسيلة للتقارب بين الشعوب، وجسرًا يعبر فوق الفوارق الوطنية والعرقية والثقافية، حتى غدت الرياضة الأكثر شعبية وتأثيرًا في العالم.

وتكشف رحلة كرة القدم عبر التاريخ عن تطور طويل بدأ منذ قرون بعيدة؛ فبحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، فإن الصينيين كانوا أول من مارسوا لعبة شبيهة بكرة القدم في القرنين الثاني والثالث قبل الميلاد، عبر لعبة «تسوجو»، التي اعتمدت على تمرير كرة مملوءة بالريش إلى شبكة دون استخدام اليدين، لتُسجل باعتبارها واحدة من أقدم ألعاب الكرة في التاريخ.

وفي الحضارتين اليونانية والرومانية ظهرت ألعاب مشابهة مثل «إبيسكيروس» و«هارباستوم»، حيث امتزج استخدام القدمين واليدين وسط منافسات جماعية، قبل أن تنتشر ألعاب الكرة لاحقًا في مناطق مختلفة من العالم وفق قواعد محلية متباينة.

ومع بدايات القرن الثاني عشر، شهدت فرنسا والجزر البريطانية مباريات شعبية ضخمة بين القرى والقبائل، كانت تُلعب بالأيدي والأقدام، وغالبًا ما تنتهي بمواجهات عنيفة، وفي عام 1579، خرجت مباراة بين طلاب جامعة كامبريدج والقرويين عن السيطرة، ونتيجة لذلك لم يعد طلاب كامبريدج يلعبون إلا على ملاعب جامعتهم. ومع الثورة الصناعية وظهور السكك الحديدية، بدأت فكرة تنظيم المباريات بين الجامعات، لكن كل فريق كان يطبق قواعده الخاصة؛ فبعضهم كان يستخدم القدم فقط، والبعض الآخر سمح باستخدام اليدين. لذا، كان يتم الاتفاق مسبقًا إما على تطبيق قواعد أحد الفريقين، أو تقسيم المباراة إلى شوطين، يُلعب كل شوط بقواعد أحد الفريقين. وفي جامعة كامبريدج، اجتمع الطلاب من جامعات مختلفة في محاولة لوضع قواعد موحدة.

ومثّل تأسيس نادي شيفيلد عام 1857 نقطة تحول مهمة باعتباره أول نادٍ مستقل لكرة القدم، قبل أن يتم في 26 أكتوبر 1863 تأسيس أول اتحاد رسمي لكرة القدم في التاريخ، والذي ضم 11 ناديًا من أندية لندن، ووضع قواعد مستوحاة من قواعد جامعة كامبريدج، لتبدأ بعدها مرحلة انتشار اللعبة عالميًا بدعم من النفوذ البريطاني آنذاك.

وفي عام 1871 نظم الاتحاد الإنجليزي أول بطولة كأس محلية وفق النظام المعروف حاليًا من حيث مدة المباراة وعدد اللاعبين، بينما شهد عام 1872 إقامة أول مباراة دولية بين إنجلترا واسكتلندا، وانتهت بالتعادل السلبي، قبل أن تُقام أول مباراة دولية للسيدات عام 1881 وسط رفض مجتمعي واسع آنذاك، وفي عام 1902، أقيمت أول مباراة دولية خارج المملكة المتحدة، فازت فيها الأرجنتين على أوروجواي 6-0، كما فازت النمسا على المجر 5-0 في مباراة أخرى.

ومع اتساع شعبية اللعبة، تأسس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عام 1904 في باريس بمشاركة سبع دول أوروبية بهدف تنظيم المباريات الدولية، ثم أُدرجت كرة القدم رسميًا ضمن الألعاب الأولمبية عام 1908 في لندن، قبل أن تبدأ الاتحادات القارية في الظهور تباعًا، وتم تأسيس أول اتحاد قاري في العالم. في عام 1920، اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول".

وسجلت مصر حضورًا مبكرًا في تاريخ اللعبة عالميًا، كأول دولة غير أوروبية تشارك في الألعاب الأولمبية، كما انضم الاتحاد المصري لكرة القدم عام 1923 إلى «فيفا» كأول اتحاد أفريقي.

وخلال دورة الألعاب الأولمبية في أمستردام عام 1928، أعلن فيفا مشروعه لإنشاء بطولة كأس عالم مستقلة للمحترفين. وتم اختيار أوروجواي، الفائزة بذهبية أولمبياد 1928، لتنظيم أول بطولة لكأس العالم، وشهد عام 1930 انطلاق أول بطولة لكأس العالم في أوروجواي، التي توجت باللقب عقب فوزها على الأرجنتين 4-2 في النهائي، لتبدأ بعدها البطولة الأشهر في العالم مسيرتها التاريخية، والتي شهدت لاحقًا العديد من المحطات الفارقة، من أول بث إذاعي مباشر، ثم أول نقل تلفزيوني، وصولًا إلى البث الملون وتطبيق البطاقات الصفراء والحمراء.

كما ارتبطت كرة القدم بأحداث سياسية واجتماعية مؤثرة، من بينها «حرب 100 ساعة» بين السلفادور وهندوراس عام 1969، والتي اندلعت عقب مباراة كروية، في دلالة على التأثير الهائل الذي تمتلكه اللعبة في مشاعر الشعوب.

وفي المقابل، لعبت كرة القدم دورًا مهمًا في تعزيز التقارب الإنساني، إذ وفرت مساحة مشتركة تجمع البشر بمختلف خلفياتهم، وأسهمت في نشر قيم التسامح والاحترام والتضامن، إلى جانب دورها الاقتصادي الكبير باعتبارها واحدة من أهم مصادر الدخل للأندية والاتحادات والدول عبر التذاكر وحقوق البث والإعلانات والتسويق.

وعلى مدار أكثر من قرن، تحولت كرة القدم من مجرد لعبة تُمارس في الساحات المفتوحة إلى ظاهرة عالمية تجمع الملايين حول حلم واحد وشغف واحد، لتبقى بحق اللغة الأكثر قدرة على توحيد العالم.