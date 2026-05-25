هآرتس: انتحار جندي إسرائيلي في الولايات المتحدة إثر تبعات الإبادة في غزة

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، الاثنين، بانتحار جندي إسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية، لتأثره بمقتل عسكري مقرب منه في وقت سابق بقطاع غزة.

نقلت الصحيفة عن مجلس مستوطنة كاتسرين في هضبة الجولان السورية المحتلة، قوله إن الجندي أليكس ميلر "23 عامًا" انتحر في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

وأضافت الصحيفة، أن "ميلر انتقل إلى ميامي في الأسابيع الأخيرة، وانتحر قبل أيام، بعد أن أرسل رسالة نصية إلى صديقته المقربة، كتب فيها: اليوم هو آخر يوم لي هنا".

وعن أسباب الانتحار، قالت: "في يونيو 2025 قُتل صديق ميلر المقرب، الرقيب أول نوعام شيمش، بنيران مضادة للدبابات في خان يونس (جنوب غزة)، وهو ما أثر فيه بشدة، فالصدمة النفسية الخفية التي كان يحملها في صمت، دون أن يُفصح عنها لأحد، هي التي قضت في النهاية عليه".

ولفتت إلى أن "عشرات الجنود الإسرائيليين انتحروا خلال العامين والنصف اللذين أعقبا هجمات 7 أكتوبر 2023".

ووفق تقرير سابق لـ"هآرتس"، شهد العام 2025 انتحار 22 جنديا في الخدمة، وهو أعلى معدل يسجل خلال 15 عاما، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأشارت تقارير إسرائيلية في الأشهر الماضية، إلى "أن تصاعد عمليات الانتحار بين العسكريين يرتبط بتأثيرات حرب الإبادة الجماعية بغزة، والتي استمرت عامين بدءا من 8 أكتوبر 2023، ما أسفر عن أكثر من 72 ألف قتيل، وما يزيد عن 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية".