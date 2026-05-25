مدير أمن أسيوط: نشر قوات أمام النوادي والمتنزهات لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى

أنهت مديرية أمن أسيوط، بإشراف اللواء وائل نصار مدير الأمن، واللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية، وبالتنسيق مع الأمن العام والأمن الوطني ومساعدي مدير الأمن، استعدادات جميع المراكز والأقسام الشرطية لتوفير خدمات أمنية لتأمين ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك واحتفالات المواطنين بالعيد.

وحرصت إدارة مرور أسيوط، على توافر الخدمات من خلال ضباط المرور لتسيير حركة المرور بالشوارع التي توجد بها ساحات الصلاة من ناحية، والحدائق والنوادي من ناحية أخرى.



وفي السياق نفسه، قرر مدير الأمن، وقف إجازات الضباط والأفراد والمجندين لحين انتهاء صلاة واحتفالات أول أيام العيد، وتعزيز الخدمات الأمنية من قوات المباحث برئاسة العميد مصطفى حسن رئيس مباحث المديرية، بالشوارع ومداخل ومخارج المحافظة، وضبط المخالفين للقانون.



وشدد مدير الأمن، على نشر قوات من ضباط وأفراد المباحث أمام الحدائق والنوادي لمنع التحرش وتحسبًا لحدوث أية مشاجرات، وضبط متعاطي المخدرات.



وفي السياق نفسه، قرر مدير الأمن، نشر سيارات من الحماية المدنية بالميادين والشوارع وأماكن الاحتفالات المزدحمة للتعامل مع أية حرائق، خاصة داخل مدينة أسيوط.



وعلى الجانب الآخر، أنهت مديرية أوقاف أسيوط، بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والقرى والأجهزة الأمنية، استعدادات توفير وتأمين ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك.



وقال الدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إن عدد ساحات صلاة عيد الأضحى بمختلف قرى ومراكز المحافظة وصل إلى 5500 ساحة ومسجد لأداء صلاة العيد.

وأوضح أن مديرية الأوقاف بمحافظة أسيوط نفذت حملة تنظيف وتطهير وتعقيم لساحات المساجد، وتوفير خطباء أساسيين واحتياطيين، فضلًا عن الاستعداد التام لتوفير هدايا ولعب للأطفال.



وكشف عن تخصيص ساحة أرض الملاعب لأداء صلاة العيد للجهات والوزارات والجهاز التنفيذي والأمني بالمحافظة، بحضور اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، واللواء وائل نصار، مدير الأمن، وقيادات المحافظة.