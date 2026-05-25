بيزشكيان: لن نخضع للمطالب المفرطة في المفاوضات مع أمريكا

قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الاثنين، إن بلاده "لن تخضع" لما وصفها بـ"مطالب العدو المفرطة"، في إشارة إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.

وأضاف بيزشكيان، في تصريحات أوردتها وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، أن "مسار المفاوضات صُمم بما يضمن استيفاء حقوق الشعب الإيراني بشكل كامل".

وأوضح أن طهران "لن تستسلم تحت أي ظرف، للضغوط أو المطالبات غير المقبولة".

وأشار بيزشكيان، خلال اجتماع مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة والزراعة، إلى إمكانية "تجاوز الحرب الاقتصادية" التي تفرضها واشنطن، من خلال "عمل الحكومة والقطاع الخاص معاً".