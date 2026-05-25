إسرائيل تهدم منزلا فلسطينيا ببلدة سلوان في القدس الشرقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هدمت البلدية الإسرائيلية بالقدس، الاثنين، منزلا في حي البستان ببلدة سلوان في القدس الشرقية بزعم البناء بدون ترخيص.

وقال شهود عيان، للأناضول، إن جرافات تابعة للبلدية الإسرائيلية اقتحمت بلدة سلوان صباح اليوم بحراسة الشرطة الإسرائيلية.

وأضاف الشهود أن البلدية هدمت منزلا مكونا من طابقين مملوك للمواطن فايز عواد.

وأشاروا إلى أن الجرافات الإسرائيلية هدمت أيضا أسوار عدد من المنازل وأراض في الحي.

وشهد حي البستان خلال العامين الماضيين هدم 45 منزلا، وفق تصريحات سابقة لمتحدث لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو دياب.

وتواجه عشرات المنازل الأخرى في الحي خطر الهدم جراء مخطط إسرائيلي لإقامة "حديقة توراتية" على أنقاض الحي.

وتعتبر بلدة سلوان، الواقعة جنوب المسجد الأقصى، من أكثر البلدات في القدس الشرقية استهدافا بالاستيطان والهدم والطرد.

وتقول منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن السلطات الإسرائيلية تقيد البناء الفلسطيني في القدس الشرقية، في وقت تصعد فيه من وتيرة البناء الاستيطاني في المدينة.

ويصر الفلسطينيون على أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية فيما تزعم إسرائيل أن القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لها رغم الرفض الدولي لمزاعمها.

ومنذ سنوات، يكثف الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس، وتشمل الاعتقال والقتل وتخريب وهدم منشآت ومنازل وتهجير فلسطينيين والتوسع الاستيطاني في أراضيهم.

ويحذر الفلسطينيون من أن هذه الاعتداءات تمهد لإعلان إسرائيل رسميا ضم الضفة الغربية إليها، ما يعني إنهاء إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.